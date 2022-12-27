1 milyon 900 bin kişiyi ilgilendiren emeklilikte yaşa kakılanlar (EYT) düzenlemesinde sona gelindi.

Yılın son kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmanın yılbaşından önce gündemden çıkarılacağına işaret etti.

"EYT ile ilgili beklentileri karşılayacak hazırlığı tamamlıyoruz"

Ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya alınmasına kadar pek çok talebi çözdüklerini, çalışanların emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı da yakında tamamlaycaklarını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"İnşallah bu meseleyi de yılbaşından önce arzumuz gündemden çıkartmaktır. Amacımız bir sonraki yıl, yani 2024'te ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır. Özellikle Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütmektir. Onun için de ülkemizin tüm potansiyelini sonuna kadar kullanıyoruz."

EYT'de yaş sınırı olacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de toplantı sonrası basın mensuplarının EYT düzenlemesine ilişkin sorularını yanıtladı.

Düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını belirten Bilgin, yaş şartının da aynı gün açıklanacağını söyledi.

Düzenlemeden kimler faydalanacak?

Toplam 1 milyon 900 bin kişiyi ilgilendiren düzenlemede çalışmalar tamamlandı. Herkes EYT'den faydalanamayacak. Gerekli şartları sağlayan kişiler düzenlemeden yararlanacak.

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar kapsamda olacak. Kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl hizmet şartı aranacak. 5 bin gün prim gün sayısının tamamlanması gerekecek. Prim eksikleri doğum ve askerlik borçlanmasıyla tamamlanabilecek. Bağ-Kur'lular da EYT'den faydalanabilecek. Yaş şartı konusu ihtimal dahilinde değerlendiriliyor.

Düzenlemenin çalışma hayatını olumsuz etkilememesi için işverene de destek verilecek. Kıdem tazminatı konusunda iş verene katkı sağlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konuyla ilgili çalışması sürüyor. Tamamlandığında Kredi Garanti Fonu kefaletiyle uygun finansman sağlanacak. Sosyal güvenlik destek priminde 5 puanlık indirim uygulaması da planlanıyor.