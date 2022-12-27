Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 09:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muayenehane hekimleriyle ilgili çalışma 7 Ocak'tan önce açıklanacak
Bakan Koca, muayenehane hekimlerinin taleplerinin yapılan toplantılarda karşılıklı ele alındığını ve kamunun ihtiyacının belirlendiğini söyledi. "Dengeleri kuracak yeni çalışmamızı hazırladık, 7 Ocak'tan önce ilan edeceğiz" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Muayenehane hekimlerinin taleplerini, yaptığımız toplantılarda karşılıklı ele aldık. Kamunun ihtiyacını belirledik. Dengeleri kuracak yeni çalışmamızı hazırladık, 7 Ocak'tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek."
Bakanlığın Özel Hastaneler Yönetmeliğinde bazı değişiklikleri içeren düzenlemeleri 6 Ekim'de Resmi Gazetede yayımlanmıştı.
Muayenehane hekimleri, getirilen düzenlemelerin özel hastanede görev yapmalarının sınırlanmasına neden olacağını belirterek, yeni bir çalışma yapılması talebinde bulunmuştu.
Etiketler: Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca
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