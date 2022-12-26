Terör örgütü PKK, yurt içinde Eren Operasyonları ile "abluka" altına alındı. Yaz kış demeden operasyonlara devam eden güvenlik güçleri, Şırnak'taki Kato Dağı'nı kararlı operasyonlarla huzura kavuşturdu.

Gabar'da terör varlığına son verilen bölge petrol sahasına dönüştü. Ağrı'da da Tendürek Dağı teröristlerden arındırıldı.

Sırada Cudi vardı. Bir süredir Cudi Dağı'nda olduğu değerlendirilen teröristlerin peşinde olan Mehmetçik, ilk temasta 4 teröristi etkisiz hale getirdi. Daha sonra bölgeyi çember altına alan Mehmetçik, havadan da destek verilen operasyonda, 1 teröristi sağ olarak yakaladı, 3 teröristi daha etkisiz hale getirdi.

Böylece Cudi Dağı'ndaki son 8 terörist etkisiz hale getirilerek terör varlığı sonlandırılmış oldu.

Teröristler doğal mağaraları barınma alanı haline getirmiş

Cudi Dağı Tuşimiya Bölgesindeki operasyona Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in ismi verilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Teğmen İsmail Can Akdeniz'i şehit eden Ayşe Kapar olduğu belirlendi.

Cudi Dağı'nda komandoların arazi arama tarama faaliyetleri sürüyor. TRT Haber ekibi o mağaralardan birine girdi.

Teröristlerin barınma alanlarını, geride bıraktıkları yaşam malzemesini ve patlayıcı düzeneklerini görüntüledi. Sarp kayalık bölgede daha birçok terör ini tespit edildi.

Hepsi bir bir imha edildi.

Kamera: Faruk Yağız