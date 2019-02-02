Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzmir'de AK Parti Kadın Kolları tarafından düzenlenen kahvaltıya katıldı.

Çavuşoğlu konuşmasında "Bizim İzmir ile hiçbir zaman problemimiz olmadı. Yani İzmir ile bizim aramızdaki çıkarılmaya çalışılan tüm bu çatışmalar, sözlü çatışmaların hepsi suni şeylerdir. Bizim Atatürk ve ilkeleri ile problemimiz yok. Bizim problemimiz Atatürkçü geçinen ve Atatürk'ten geçinenlerdir."

"Seçimler geleceğimiz açısından büyük önem taşıyor"

Yerel seçimlerin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Cumhur İttifakı ne için kuruldu? Türkiye'nin bekası için kuruldu. Türkiye'de beka sorunu var mı derseniz, Türkiye'de beka sorunu olmasa da, bir bekamız var, geleceğimiz var, hedeflerimiz var. Bu hedeflerimiz için de daha güçlü olmamız gerekmez mi, daha istikrarlı olmamız gerekmez mi?"

Güçlü Türkiye'nin devamı için istikrarın önemine dikkati çeken Çavuşoğlu, "PKK güdümündeki HDP ile CHP’yi birleştiren nedir, gaye nedir? Yukarıda, tabanda demiyorum, İzmirlilerin de buna itiraz ettiğini görüyorum. İdeolojik birliktelik mi günlük çıkar mı yoksa bugüne kadar terörle ve diğer girişimlerle yıkamadıkları Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak mı?" diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber