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Gündem
AA 27.04.2023 23:00

İzmir'de bir sitede yangın: Müdahale sürüyor

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir sitede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloklu sitenin 8 katlı binasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede tüm binayı sardığı yangınla ilgili olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

 


 

Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri de yönlendirildi.

Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangın çıkan binanın sakinleri ekiplerce tahliye ediliyor.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Öte yandan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ile Ceyda Bölünmez Çankırı da olay yerine geldi.

Vali Köşger TRT Haber'e konuştu

Olay yerine gelen İzmir Valisi Selim Köşger, çalışmalar hakkında bilgi aldı. TRT Haber'e konuşan Vali Köşger  yangının başladığı sırada tüm binada oturanların tahliye edildiğini söyledi.

Vali Köşger şöyle konuştu:

"Orman itfaiye de sevk ettik, 25 araç da orman itfaiyeden geliyor. Bir blok tamamen yanmak üzere, diğer bloklara sirayet etmesini engellemeye çalışıyoruz. İnşallah diğer bloklara sirayet etmeden söndüreceğiz. Sevindirici olan şu, site yöneticisi yangın başladığında site sakinlerini tahliye etmiş, içerde canlı olmadığına dair bir bilgi var elimizde var şu anda. Dolayısıyla sevindirici olan herhangi bir can kaybı olmadan yangını atlatacağımız yolunda."

"Söndürmekte zorluk çekiliyor"

Şu an itibarıyla sağlıklı bir bilginin ellerinde olmadığını söyleyen Köşger sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir patlama ve arkasından parlamadan bahsediliyor. İlerleyen zamanlarda yapılan tespitlerle anlaşılacaktır. Bina çelik konstrüksiyon ve ahşap karma bir site olduğu için seri şekilde yayılmış, sert bir rüzgar var, söndürmekte zorluk çekiliyor. İnşallah başka bir siteye, bloğa zarar vermeden sonlandırmak istiyor arkadaşlar."

"Yangının nedeni bilinmiyor"

Köşger yangının çıkış nedenini şu an bilmediklerini ifade ederek "Hastanelere intikal eden herhangi bir yaralı da yok şu an itibarıyla" dedi. 

 

Narlıdere Belediye Başkanı Engin: Şu ana kadar can kaybı bilgisi yok

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz bir bilginin bulunmadığını söyledi.

Engin, "Şu ana kadar can kaybı bilgisi yok, inşallah olmayacak. Bizim bulunduğumuz bölgedeki ambulanslara ulaşan bir şey yok" dedi.

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