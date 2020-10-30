İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bayraklı Aşık Veysel Rekreasyon alanı ve Ege Üniversitesi kampüsündeki alanlarda çadır kurulacağını duyurdu.

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Vali Köşger, Twitter'dan yaptığı açıklamasında, "Kıymetli İzmirliler öncelikle geçmiş olsun. Vatandaşlarımızı toplanma alanlarına davet ediyorum. Çadır kurulacak alanlar; 1. Bayrakli Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, 200 çadır. 2.Ege Üniversitesi.Kampus Alanı 200 çadır 1000+1000= 2000 kişi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bostanlı-Üçkuyular hattındaki arabalı vapurların Üçkuyular'dan 23.20, 00.20 ve 01.20'de, Bostanlı'dan da 23.50, 00.50 ve 01.50'de ek sefer yapacağı bildirildi.

TCDD ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin ortaklığındaki İZBAN da ulaşımın bu gece 24.00'e kadar ücretsiz olacağı açıklandı.

THY de, tarifeli seferlerine ek olarak Ankara ve İstanbul'dan İzmir'e iki uçuş planladı. Seferler "TK4370 ESB-ADB" ile "TK6970 IST-ADB" olarak duyuruldu.

6,6 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 14.51'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası İzmir kent merkezinden toz bulutu yükseldi. Seferihisar'da cadde ve sokaklar su altında kaldı. Bayraklı ilçesinde bazı binalar depremde yıkıldı. Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışma yürütülüyor.