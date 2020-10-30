Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 14.51'de 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, deprem bölgesindeki son durumu @trthaber'de anlattı. pic.twitter.com/o6GP8gyVlG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 30, 2020

Deprem, yerin yaklaşık 16,54 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Ege Denizi'nde gerçekleşen deprem sonrası, İzmir kent merkezinin üzerinde toz bulutu oluştu. İzmir'in Bornova ilçesinde bir binanın yıkıldığı öğrenildi.

Deprem, İstanbul, İzmir ve çevre illerden hissedildi.

İzmir Valisi TRT Haber'de açıkladı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger yaptığı açıklamada, kentteki binalarda kısmi çatlaklar olduğunu, kriz merkezi oluşturularak araştırmalara başlandığını bildirdi.

TRT Haber canlı yayınına katılan İzmir Valisi Köşger, Bayraklı ve Bornava ilçelerinde yıkıntılar olduğunu açıkladı.

Öte yandan İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İçişleri Bakanı Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Deprem İstanbul ve Trakya'da da hissedildi

Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi.

Kent genelinde hissedilen deprem sonrası bazı vatandaşlar dışarı çıktı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "AFAD Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 14.51'de merkez üssü İzmir olan 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir." denildi.

Depremin İstanbul'da da hissedildiği aktarılan açıklamada, "Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. İstanbul'da deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. Başta İzmir olmak üzere, deprem hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir'e geçmiş olsun." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da paylaşımında, "Ege ve Marmara Bölgelerinde hissedilen depremde hiçbir vatandaşımızın zarar görmemiş olmasını temenni ediyor, etkilenen yerlerdeki vatandaşlarımızla geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum." değerlendirmesini yaptı.

AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklama yapıyor. https://t.co/zc2rQJDf9n — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 30, 2020

Bakan Kurum: 5 bina yıkıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ege Denizi'nde İzmirimizin Seferihisar sınırları içerisinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem çerçevesinde Bornova ve Bayraklı'da 5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Enkaz altında da vatandaşlarımız var. Afet Koordinasyon Merkezi valilik bünyesinde oluşturuldu. Tüm bakanlıklarımız, AFAD'ımız İzmir ve ilçelerine yönlendirilmiş durumda. Tüm ekiplerimizi seferber etme suretiyle vatandaşlarımızın yaralarını hızlı şekilde saracağız." diye konuştu.