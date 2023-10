İyi Parti'nin Eskişehir adayı belli oldu

Yüksek Hızlı Trenle geldiği Eskişehir'de partisinin il başkanlığını ziyaret eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kentteki bir otelde düzenlenen "Eskişehir Teşkilat Buluşması"nda yaptığı konuşmada, milliyetçi, demokrat, kalkınmacı bir parti olduklarını söyledi.

İyi Parti'nin nihai hedefinin birilerine yer kazandırmak olmadığını belirten Akşener, şöyle devam etti:

"Eskişehir'den örnek vereyim. Bizim Eskişehir'de bildiğim kadarıyla tek bir belediye meclis üyemiz vardı. Başka da hiçbir şeyimiz yoktu. Şimdi 30 yıllık aktif politika yapan bir şahıs, bir il başkanının kız kardeşi, Doğru Yol Partisi gibi seçmen konusunda çok hassas ve bu tür konularda da gerçekten müthiş bir tecrübe birikimi olan bir siyasi partide politikaya başlamış 30 yılını böyle geçirmiş bir şahıs sizce böyle bir ketenpereye gelir mi? Gelmez. Niye çırak çıktık biz? Bu bir çırak çıkma eylemi. Millet çırak çıkmasın diye bilerek taammüden biz çırak çıktık. Hiçbir derdimiz de olmadı. Çünkü burada var olan bir belediye başkanını yeniden seçtirmek falan meselemiz değildi. Biz bunu görmemezlikten geldik mi? Geldik. Niye geldik? Millet kazansın diye yani 2023 seçimlerini almak için. Şimdi bu İyi Partinin bu millet için üstlendiği misyondur. Bu milleti, bu cendereden kurtarmak için çıktığı yolun misyonudur, vazifesidir."

Akşener, İyi Parti'nin "kuruluş ayarlarına geri döndüğünü" aktardı.

Ülkesi ve milleti için kendinden vazgeçen insanlar olduklarını kaydeden Akşener, "Keşke 2023 seçimlerini kazanabilseydik. 'Şu suçludur, bu suçludur' demeden hepimiz mesuliyetlerimizi üzerimize aldık." diye konuştu.

Seçimler öncesi partisinin hazırlıklarının tam, kadrolarının muhteşem olduğunu dile getiren Akşener, bunların ittifak siyasetinin içinde kaybolup gittiğini anlattı.

"Yalnız başımıza seçime gideceğiz ve göreceğiz"

İttifaka giden partilerin hareket tarzlarını değerlendiren Akşener, şunları kaydetti:

"İttifakın içinde mecbursun kendini anlatabilmeye. Bu sefer anlatmaya kalktığın zaman suç işledin. Her ikisi için de söylüyorum yani hem Cumhur hem Millet İttifakı için. İttifak siyasetinin kendisi için söylüyorum. Her ikisi de aynı. Mesela netice itibarıyla Sayın Bahçeli'nin bir açıklaması var; 'Biz biriz ve iç içeyiz' diyor. 'Biz biriz ve iç içeyiz' diyemediğimize göre biz hür, bağımsız, müstakil bir siyasi partiysek, çok bedel ödemiş insanların bir araya geldiği bir yapıysak, millet için her şeyi göze almaya razı insanlarsak, aynı zamanda serdengeçti ruhundaysak, aynı zamanda bu millet için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırsak bu riski de göze alıyoruz. Tartışmaya açık bir konu artık değildir. Bizim bu seçimlere kendimizin ne olduğunu anlatmak ve Eskişehir başta olmak üzere bu şehirlerde seçim kazanmak ve bu seçimin sonucunda yaptığımız icraatlarla partimizi 2028'de iktidara getirmek gibi bir hedefimiz var. Bu hedefle ilgili olarak elbette zorluklar çekeceğiz. Elbette iftiralara uğrayacağız. Elbette hakaretler yiyeceğiz. Elbette yani ince kıyım kıyma yapmaya çalışanlar olacak ama vız gelecek tırıs gidecek. Çünkü biz alışkınız."

Akşener, yerel seçimlerde tek başına gireceklerini söylemelerinden bu yana yaşadıkları gelişmeleri hatırlatarak, "Aynı sözleri farklı farklı en birbirinden nefret edenlerden duyduk. Gerçekten komediydi. Bir taraf diyor ki 'AK Partiye yanlıyorlar'. 'Evet' yapıyor birileri. Öbür taraf diyor ki 'Zaten bunlara güven olmaz. El artırıyorlar.' Ne kadar derin bir nefret varmış." değerlendirmesinde bulundu.

Seçimi kazanmakta ittifak sisteminin başarılı olmadığını gördüklerini dile getiren Akşener, "An itibarıyla rahmetli Elçibey'in dediği gibi 'özü başımıza', yalnız başımıza seçime gideceğiz ve göreceğiz. Melih (partisinin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Melih Aydın), boyun kaçmış, kilon kaçmış hep beraber göreceğiz. Bu arada benim boyum kaçmış, kilom kaçmış, hep beraber göreceğiz." ifadesini kullandı.

Meral Akşener, partisinin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın ve merkez Odunpazarı ilçesi Belediye Başkanı adayı Emine Edizgil ile fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Akşener, basına kapalı gerçekleştirilen "Eskişehir, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak İlçe Başkanları İstişare Toplantısı"na katıldı.

İyi Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural ve Konya Milletvekili Ünal Karaman'ın da eşlik ettiği Akşener'e, partisinin Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu tarafından üzerinde isminin yazılı olduğu 26 numaralı Eskişehirspor forması hediye edildi.