AK Parti'de kongre heyecanı

AK Parti'nin 4'üncü olağanüstü büyük kongresi yaklaştı. Kongrede, AK Parti'yi yerel seçimlere taşıyacak isimler belirlenecek.

Kongrenin teması “Türkiye Yüzyılı” olarak belirlendi. 81 ilden on binlerce kişi ve 30 ülkeden özel konuk davet edildi.

MKYK'da yeni isimlere yer verilecek

Kongrede, tüzük değişikliği beklenmiyor. Disiplin ve etik kurulları gibi genel merkez yönetiminde görev alan 142 isim üzerinde yüzde 65’i bulan bir değişime gidilebileceği ifade ediliyor.

En çok merak edilen de toplumun farklı kesimlerden isimler olup olmayacağı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, MKYK'da toplumun her meslek grubundan insanların yer alacağını vurguladı.

MKYK'da tecrübeli isimlerin yanı sıra yeni isimlere de yer verilecek.

Şarkıcı Azerin de konser verecek

3 dönem kuralı nedeniyle milletvekili listelerinde yer alamayan isimlerin MKYK'nın yeni üyelerinden olabileceği belirtiliyor.

Kongrede, Azerbaycanlı şarkıcı Azerin de bir konser verecek. Azerin, AK Parti milletvekili olan Sanatçı Yücel Arzen’le birlikte düet de yapacak.

Kongre tamamlandıktan sonra gözler AK Parti Genel Merkezi'nde olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni MKYK üyeleri ile ilk toplantısını yapacak.

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri arasından genel başkan yardımcılarının da içinde olduğu MYK seçilecek. Mesainin sürdüğü listeye aynı gün son şeklini Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

