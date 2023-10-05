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Gündem
AA 05.10.2023 17:24

Erdoğan'dan şehit polis memuru Şimşek'in ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Emirhan Şimşek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Erdoğan'dan şehit polis memuru Şimşek'in ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te şüpheli kişinin kovalanması sırasında gerçekleşen trafik kazasında şehit olan Emirhan Şimşek'in ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Kovalamaca sırasında kaza geçirmişti

Dün akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motorize Yunus Timlerine bağlı motorize ekip ile şüpheli motosiklet arasında yaşanan kovalamaca sırasında tek taraflı trafik kazasında yaralanan polis memuru Emirhan Şimşek, kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

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