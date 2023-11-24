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TRT Haber 24.11.2023 16:18

İyi Parti'de tansiyon yükseliyor: Ümit Dikbayır'dan sert sözler...

İyi Parti'de ihraç istemiyle disipline sevk edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, parti yönetimine yönelik tartışma yaratacak açıklamalar yaptı. Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener'in seçim kampanyasını yönettiğini iddia etti. Dikbayır, "Her birinin içinde 200 bin lira olan poşetlerle ekibine para dağıtmış" dedi.

İyi Parti'de tansiyon yükseliyor. İhraç talebiyle disipline sevk edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır sert açıklamalar yaptı. Parti yönetimindeki bazı isimlere suçlamalar yöneltti.

Genel Başkan Yardımcısı Sedat Aksakallı'nın iş insanlarından para topladığını ancak bu paranın kendisine teslim edilmediğini öne sürdü.

Dikbayır,, İyi partinin seçim kampanyasını Meral Akşenerin oğlu Fatih Akşener'in yönettiğini, Fatih Akşener'in çalıştığı ekibe elden para verdiğini de iddia etti.

İyi Parti'de Ümit Dikbayır hakkında ihraç talebi
İyi Parti'de Ümit Dikbayır hakkında ihraç talebi

"Seçim kampanyasını Akşener'in oğlu yönetti"

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, "Koskoca partinin seçim kampanyasını genel başkanın oğlu yönetti, genel başkanın oğlu iletişim uzmanı değil, elektrik mühendisi ben bundan rahatsızlıklarını zaman zaman söyledim. Kampanyayı Fatih Akşener yönetti. Elinde 7-8 tane İyi Parti poşetiyle her birinin içinde 200 bin lira var para dağıtmış" diye konuştu.

"Üzerimde iftiralar varken asla istifa etmem"

Ümit Dikbayır, açıklamalarına rağmen partisinden istifa etmeyeceğini de vurguladı.

"Genel başkan kongreye götürsün. Hayır bu partinin kurucusuyum ben, hele üzerimde iftiralar böyle çirkefçe şeyler varken asla istifa etmem. Niye istifa edeceğim emeğim var benim bu partide."

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