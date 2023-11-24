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Gündem
TRT Haber 24.11.2023 15:26

Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemesi gündemde

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışan emeklilere de 5 bin lira ödenmesine ilişkin, "Cumhurbaşkanımız bakanlara bu konuda ayrıntılı çalışma yapılmasını talimatlandırdı" dedi.

Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemesi gündemde

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de bugün Meclis'e sunacakları 80 maddelik kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı.

Güler, açıklamasında şunları kaydetti;

Kanun teklifimiz 80 maddeden oluşuyor. Hazırlanan bu kanun teklifimizin hedeflerini gerçekleştirmesi için büyük çaba safrettik. Ülke ekonomisinin geliştirilmesine katkı sağlamak, ülkemize döviz girdisi sağlamak, TL ye yatırım yapılmasını sağlamak, bazı uygulamaların elektronik ortama taşınmasını sağlamak teklifimizde öne çıkan konulardır.

(Çalışan emeklilere de 5 bin lira ödeme yapılması) Bu konuda çalışılıyor. Her yönüyle çalışılmasını biz de bekliyoruz. Ona göre bir program yapılacaktır. Bu konuda daha detaylı bir çalışma yapılmasını Sayın Cumhurbaşkanımız talimatlandırdı.

Ayrıntılar gelecek...

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