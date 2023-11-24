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Gündem
TRT Haber 24.11.2023 15:24

Ekonomi düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'nda

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Ekonomi düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'nda

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