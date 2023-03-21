Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı 14:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İyi Parti Grubu'nun adayı Kemal Kılıçdaroğlu
[Fotograf: AA]
İyi Parti TBMM Grubu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı.
İyi Parti Grubu, Mecliste basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.
Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "İyi Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması konusunda grup kararı almıştır. Bu sürecin gereğini yapmaktadır. Bu kararı YSK'ya bildireceğiz." dedi.
Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık yarım saat sürdü. Mersin Milletvekili Behiç Çelik yurt dışında, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nda olduğu için toplantıya katılmadı.
Ankara Milletvekili Koray Aydın ile İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu da toplantıda yer almadı.
Etiketler: İyi Parti Kemal Kılıçdaroğlu
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