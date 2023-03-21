İyi Parti Grubu, Mecliste basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "İyi Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması konusunda grup kararı almıştır. Bu sürecin gereğini yapmaktadır. Bu kararı YSK'ya bildireceğiz." dedi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık yarım saat sürdü. Mersin Milletvekili Behiç Çelik yurt dışında, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nda olduğu için toplantıya katılmadı.

Ankara Milletvekili Koray Aydın ile İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu da toplantıda yer almadı.