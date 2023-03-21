Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı 13:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emine Erdoğan'dan Nevruz mesajı
[Fotoğraf: Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Nevruz Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu sözlere yer verdi:
"Yağmurla can bulan toprak, parıldayan güneş, yeşilin bin bir tonuna boyanan tabiatın uyanışı, umudun, dirilişin, şifanın timsali. Baharla birlikte kederin de yerini, iyiliğe, güzelliğe, sevince bırakmasını tüm kalbimle diliyor, Nevruz Bayramı'nı kutluyorum."
Yağmurla can bulan toprak, parıldayan güneş, yeşilin bin bir tonuna boyanan tabiatın uyanışı; umudun, dirilişin, şifanın timsali.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 21, 2023
Baharla birlikte kederin de yerini, iyiliğe, güzelliğe, sevince bırakmasını tüm kalbimle diliyor, #NevruzBayramı’nı kutluyorum.
Etiketler: Emine Erdoğan
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