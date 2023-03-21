MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevruz Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, son bir asrın en büyük felaketi olan 6 Şubat 2023 tarihli Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler ile Adıyaman ve Şanlıurfa'daki sel ve taşkınların, milleti sarstığını ve acıya boğduğunu anımsattı.

Türk milletinin, karşısına çıkan doğal zorlukları ve doğal olmayan çetin engelleri hep birlikte aşma iradesi göstererek direncini, dirayetini ve metanetini azami düzeyde sergilediğini belirten Bahçeli, "bugüne istikrar, yarına huzur" telakkisinin, "hep birlikte başarma" kararlılığıyla taban ve temel bulduğunu, "milli birlik ve kardeşlikle hep birlikte yaşama" tercihinin, kahraman ecdadın ve şanlı tarihin ihmal ve inkar edemeyeceği kutsal bir emaneti olarak maşeri vicdana yerleştiğini dile getirdi.

Devlet Bahçeli, felaketlerin derin yaralarını sarmak, kayıpların ızdırap veren izlerini silmek amacıyla "yeni yüzyılda yeni bir hayat ve Türkiye'yi hep birlikte kurma" seferberliğinin, bütün imkanlar eşliğinde harekete geçtiğini, bu süreçte devletin milletiyle el ele verdiğini, "her şeyden önce Türkiye" ahlak ve erdeminin öne çıktığını, öncü ve önder bir boyut kazandığını ifade etti.

Türkiye ve Türk milletinin sevdalarının burçları olduğunu, "önce ülkem ve milletim" kavrayışının hayata, hadiselere ve siyasete bakışlarının ana fikri olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bizim nazarımızda 85 milyon Türk vatandaşımız, büyük Türkiye'nin şah damarı, şahbaz dimağıdır. Ülkemiz hiçbir soruna, hiçbir ayak bağına, hiçbir dayatmaya kuşkusuz boyun eğmeyecektir. Yıkıntılar arasından güvenli, dayanıklı, insanca yaşama müzahir konutlar, bir yıl içinde hak sahiplerine, inşaları tamamlanarak mutlaka teslim edilecektir. Bu taahhüt, cumhurun bizzat ulaşacağı hedefidir. Kardeşliğimizin ikram ve itibarı, ağır meselelerin üstesinden gelmek için yegane güç kaynağımızdır.

Baharı karşıladığımız bu seneki Nevruz Günü'nde kalplerimiz yaslı, gözlerimiz yaşlı, gönüllerimiz buruk olsa da Türkiye'yi yeni baştan ihya ve imar etme gayemiz, tıpkı demir dağları eriten tarihi irade kadar kudret ve kuvvet içermektedir."

Nevruz'un, asırlar boyunca Türk coğrafyalarında birlik, dirlik, barış ve huzuru sembolize eden müstesna bir günün adı olduğunu anımsatan Bahçeli, bugünkü sıkıntılı günlerde Nevruz'un gerçek mana ve mesajına çok ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

"Nevruz gerçekten köklü bir kucaklaşma fırsatıdır"

Bahçeli, yalnızca bir mevsim döngüsü olarak yorumlamanın yetersiz kalacağı Nevruz Bayramı'nın, aynı zamanda bolluk ve bereketin, dostluk ve kardeşliğin, kaynaşma ve kucaklaşmanın da timsali olduğunu vurguladı.

Bu kutlu günün, ataletin, yılgınlığın, yorgunluğun ve kaygının geride bırakılmasını, tazelenmiş umutlarla, tırmanmış heyecanlarla geleceğin kavranmasını vaaz ve vadettiğini dile getiren Bahçeli, Nevruz'u, "bir diriliş anısı, bir doğruluş atılımı, bir yükseliş atılganlığı, yeni bir güne yürüyüş adımı" olarak niteledi.

Türkiye'nin geleceğini, Nevruz'un bereketli çehresiyle, birlik çağrısıyla kuracağını ve muhakkak başarılı olacağını kaydeden Bahçeli, "Aynı zamanda binlerce yıllık tarih süreci içerisinde, büyük Türk milletini ortak sevinç ve tasada, ortak geçmiş ve gelecek paydasında buluşturan Nevruz, gerçekten de köklü bir kucaklaşma fırsatıdır. Bu kadim kültürel mirasımız, milli birlik ve beraberliğimizin kaynaklarından birisidir. Türk dünyasında 'Sultan Nevruz' adıyla kutlanan bu günde başlıca dileğim, milletimizin birlik ve dirliğinin ebediyete kadar vasıl olması ve dünyanın her yerinde barışın, esenliğin ve istikrarın hakim olmasıdır." görüşünü paylaştı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türk milletinin hem ata hem de ana yurdunda baharın müjdecisi olarak özel ve önemli bir yeri bulunan Nevruz Bayramı'nın taşıdığı derin anlamın, Türk milletinin Ergenekon'dan çıkışını ve müteakip asırlarda kademe kademe sıçrayışını ifade ettiğini aktardı.

"Bölücü emellere geçit vermeyecektir"

Balkanlar'dan Sibirya bozkırlarına kadar uzanan görkemli bir coğrafyada kutlanan Nevruz'un, geçmişle bugün arasında çok önemli kültürel bir köprü olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Yakılan ateşler, tutuşan eller, çarpan yürekler, neşe saçan gözler, gülümseyen yüzler, müşfik vicdanlar, reddedilen ihtilaflar, dışlanan kötü emeller, Nevruz'un kültürel dokusunu, tarihsel doğasını gözler önüne çıkarmaktadır. Nihayetinde ümidimiz ve tesellimiz de budur. Doğudan batıya, kuzeyden güneye aynı inanç, aynı irade, aynı hissiyatla bir araya gelen milli gönüller, bu coğrafyayı vatan yapmış ve sonsuza kadar var olacağımızı da cümle aleme ispat ve ilan etmişlerdir. Beraber ağlayıp birlikte gülen, bayram günlerinden yas tutulan dönemlere kadar her şeyi birlikte paylaşan aziz millet fertleri, inanıyorum ki hiçbir şart altında bölücü emellere geçit vermeyecektir."

Nevruz'un, milli kader ortaklığının ve kardeşlik bağlarının mihenk taşı ve parlayan sembolü olduğunu ifade eden Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:

"Aynı şekilde bölücülerin, gayrimilli çevrelerin, millete şaşı bakan çarpık zihniyetlerin, terörizme yakasını kaptırmış lekeli mihrakların değil, Türk'ün ezeli bayramı, Türk milletinin ebedi bayram günüdür. Nevruz'u, şer ve şiddet dolu amaçlarına malzeme yapmaya teşebbüs edenler, zulme sözcülük, zillete gözcülük yapan odaklardan başkası değildir.

CHP ile HDP'nin, ertelenmiş buluşmasını Nevruz Günü gerçekleştirmesi ise hem bir talihsizlik hem de kimin kimlerle emel ve hedef birliği içinde olduğunun üzeri karalanmış çirkin resmidir. Baharımızı kışa dönüştürmek için yan yana gelenler, 14 Mayıs'ta milli iradenin ihtişamıyla tasfiye ve telin edileceklerdir. Türkiye Cumhuriyeti'ni çekiçle örs arasına sıkıştırmaya çalışanlar, hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Nevruz, büyük Türk milletinin hürriyet ruhunun kabararak taştığı, dar bir alandan çıkarak, kıtaları yönetmeye talip olduğu kutlu Ergenekon ateşidir. Bu ateşin hiç sönmeden milletimizin istikbalini aydınlatması, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın önünü açması samimi dileğimdir."

"Aziz milletimin, tüm soydaşlarımızın bayramını kutluyorum"

Deprem ve sel afetlerinde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, tedavi gören vatandaşlara şifa dileyen Bahçeli, "Çok geniş bir coğrafyada varlık mücadelesi veren aziz milletimin ve tüm soydaşlarımızın Nevruz Bayramı'nı kutluyor, hepsine birden sağlıklı, huzur dolu ve başarılarla geçecek bir ömür temenni ediyorum. Kış mevsiminin arkasından bahara kapı aralayan bu yeni günün, barış, huzur ve kardeşliğimizi pekiştirmesini, yarın karşılayacağımız Ramazan-ı Şerif'in, aziz milletimize ve Türk-İslam alemine mübarek olmasını Cenabıallah'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.