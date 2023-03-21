TEKNOFEST'ten eğitime destek: Depremzedeler için 65 bin tablet bağışlandı
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın depremzede öğrencilerin eğitimine destek olmak için başlattığı kampanyaya TEKNOFEST paydaşlarından büyük destek geldi. Kampanya kapsamında 65 bin tablet bağışlandı.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, depremden etkilenen öğrencilerin eğitimine destek olmak için kampanya başlattıklarını duyurmuştu:
"Depremden etkilenen öğrencilerimizin eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilmeleri, YKS ve LGS sürecindeki çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla BAYKAR olarak 10 bin adet tablet bağışında bulunuyoruz."
65 bin tablet bağışlandı
Tüm Türkiye'yi kampanyaya katılmaya davet eden Bayraktar’ın çağrısına TEKNOFEST paydaşlarından cevap gecikmedi. Kampanyaya toplam 65 bin tablet bağışında bulunuldu:
ASELSAN 10 bin adet
BAYKAR 10 bin adet
HAVELSAN 5 bin adet
KALYON ENERJİ 5 bin adet
ROKETSAN 5 bin adet
SANKO 5 bin adet
SSTEK 2 bin adet
STM 6 bin adet
TEI 3 bin adet
THY 5 bin adet
THY TEKNİK 1000 adet
TURKCELL 3 bin adet
TUSAŞ 5 bin adet
Tabletler deprem bölgesinde YKS ve LGS’ye girecek afetzede öğrencilere dağıtılmak üzere Mili Eğitim Bakanlığı'na teslim edilecek.
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