Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, depremden etkilenen öğrencilerin eğitimine destek olmak için kampanya başlattıklarını duyurmuştu:

"Depremden etkilenen öğrencilerimizin eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilmeleri, YKS ve LGS sürecindeki çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla BAYKAR olarak 10 bin adet tablet bağışında bulunuyoruz."

65 bin tablet bağışlandı

Tüm Türkiye'yi kampanyaya katılmaya davet eden Bayraktar’ın çağrısına TEKNOFEST paydaşlarından cevap gecikmedi. Kampanyaya toplam 65 bin tablet bağışında bulunuldu:

ASELSAN 10 bin adet

BAYKAR 10 bin adet

HAVELSAN 5 bin adet

KALYON ENERJİ 5 bin adet

ROKETSAN 5 bin adet

SANKO 5 bin adet

SSTEK 2 bin adet

STM 6 bin adet

TEI 3 bin adet

THY 5 bin adet

THY TEKNİK 1000 adet

TURKCELL 3 bin adet

TUSAŞ 5 bin adet

Tabletler deprem bölgesinde YKS ve LGS’ye girecek afetzede öğrencilere dağıtılmak üzere Mili Eğitim Bakanlığı'na teslim edilecek.