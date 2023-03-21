Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı 10:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adalet Bakanlığı, Hatay'da yıkılan binaların müteahhidinin KKTC'den iadesini istedi
[Temsili fotoğraf: AA]
Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Hatay'da yıkılan bazı binaların müteahhidi Hikmet Günsay'ın KKTC'den iadesini istedi.
Antakya'da yıkılan bazı binaların müteahhidi Günsay hakkında Hatay 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı çıkarıldı.
Bu kapsamda Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Günsay'ın KKTC'den iadesine yönelik talepname hazırlandı.
Talepnamede, Günsay'ın Türkiye'ye iadesi istendi.
Etiketler: Adalet Bakanlığı Deprem Hatay
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