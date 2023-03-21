Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı 09:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 yeni personel alım süreci başladı
[Fotograf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 42 bin 500 yeni personel istihdamı için alım süreçlerinin başlatıldığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 42 bin 500 yeni personel istihdamına ilişkin şunları kaydetti;
"KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR’a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderilmiştir. 42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun."
Etiketler: Son Dakika Sağlık Bakanlığı İstihdam
Sıradaki Haber
Bakan Koca'dan selde hayatını kaybeden hemşire ve kızı için taziye mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz