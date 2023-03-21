AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan için Yüksek Seçim Kurulu'na saat 15.00'te başvuru yapacak.

Siyasi partiler, cumhurbaşkanı adayları için 23 Mart Perşembe günü saat 17.00'ye kadar başvurulabilecek.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızın yolu her daim açık olsun

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvuru belgesinin, bugün Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edileceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın yolu her daim açık olsun." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ın adaylık belgesini teslim etmek üzere, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un, saat 15.00'te YSK'ye gideceğini bildirdi.

Ömer Çelik, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile MHP hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın da MHP Grubu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili aldıkları kararı teslim edeceklerini belirtti.

Paylaşımında, "Milletimize hayırlı olsun. Yüce Allah, Cumhurbaşkanımıza daha nice hizmetler yapmayı nasip etsin. Milletimizin ve ülkemizin geleceği için her türlü bedeli ödemiş olan Cumhurbaşkanımızın yolu her daim açık olsun" açıklamasında bulunan Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına desteğini açıklayan Cumhur İttifakı üyesi tüm siyasi partilere teşekkür etti.

Çelik, paylaşımında "Milletimizin bütün fertlerine ve tüm siyasi partilerin temelini oluşturan vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.