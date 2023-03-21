Yüksek Seçim Kurulu, 100 bin seçmenin imzasıyla cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyenlerin başvuruları ile ilgili kararları internet sitesinden yayımladı.

Buna göre Hakan Uzan ile Cem Uzan'ın başvuruları, müracaatların bizzat değil vekil aracılığıyla yapıldığı gerekçesiyle reddedildi.

Ayrıca posta yolu ile müracaat eden Hürrem Ayaz'ın başvurusunun da reddine karar verildi.

Aralarında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal'ın da yer aldığı 9 adayın başvurusunda ise eksik evrak bulunduğu tespit edildi.

Adayların bugün saat 17.00'ye kadar bu eksiklikleri tamamlamamaları halinde başvuruları reddedilecek.

Başvurusu kabul edilenler 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplamaya çalışacak.