Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya El Sudani ile Beştepe'de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk Başkbakan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı El Sudani ile görüştükten sonra iki lider heyetler arası görüşmeye geçecek.

Görüşmelerde, terörle mücadele, Irak’ın yeniden imarı, ticaret ve enerji alanları ele alınacak. İki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.

Anlaşmaların imza töreninin ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı El Sudani ortak basın toplantısı düzenlenecek.