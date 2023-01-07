İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, suç örgütünün Güngören, Esenyurt, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Rize'de karıştığı olaylar ile 7 kişinin öldürülmesine ilişkin Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesince 22 Eylül 2021'de hüküm kurulan dosyayla ilgili incelemesini tamamlandı.

Dairenin kararında, 23 kişi hakkındaki "tasarlayarak öldürmeye azmettirme", "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "tasarlayarak öldürmeye teşebbüse azmettirme", "kasten yaralama", "hırsızlık", "özel hayatın gizliliğini ihlal etme", "6136 sayılı Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli hapis cezası hükmüne Cumhuriyet savcısı ile sanık ve 6 müdahilin avukatlarınca itiraz edildiği belirtildi. Bazı suçlardan 15 yıl ve üzerinde verilen hapis cezalarının ise resen istinaf incelemesine tabi tutulduğu kaydedildi.

Kararda, vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, delil ve belgeler ile gerekçe içeriğine göre istinaf incelemesinin yapıldığı ifade edildi.

Usul ve esasa ilişkin hukuka aykırılık yok

İlk derece mahkemesinin kararında bazı hata ve eksiklik tespit eden daire, bu hususların duruşma yapılmadan hükme bağlanıp düzeltildiğini belirtti.

İstinaf incelemesi sonucunda, "Mahkemenin kararında düzeltilen ve eleştirilen hususlar dışında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu." değerlendirmesi yapıldı.

Kararda, ilk derece mahkemesinin hükmünde düzeltilen ve eleştirilen hususlar dışında bir isabetsizlik görülmediğinden, tarafların istinaf başvurularının reddedildiği belirtildi.

İstinaf kararına karşı taraflar Yargıtay'da temyiz yoluna gidebilecek.

Davanın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların Güngören, Esenyurt, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Rize'de karıştığı olaylara yer verilmişti.

Abdullah Özkan, Ahmet Şahin Akyıldız, Hakan Koyuncu, Kenan Şirin, Mehmet Yaşar Akyıldız, Murat Mehmetefendioğlu ve Mustafa Çakar'ın maktul olarak yer aldığı 144 sayfalık iddianamede, Mehmet Sabri Şirin'in de arasında olduğu 12 mağdur, 16 müşteki, 8 mağdur-müşteki ile 21'i tutuklu 26 sanık yer almıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının, 23 Aralık 2017'de Güngören'de "Dadaş Mehmet" lakaplı Fenerbahçe tribün lideri Mehmet Altunkaynak'ın yolda kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla öldürülmesine ilişkin düzenlediği iddianame de Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bu davayla birleştirilmişti.

Davayı 22 Eylül 2021'de karara bağlayan mahkeme heyeti, Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesi dosyasını, delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması nedeniyle ayırmıştı.

Ümit Saral'a bir cinayetten beraat

Mahkeme heyeti, suç örgütü elebaşı olduğu belirtilen Ümit Saral'ı, Mehmet Yaşar Akyıldız, Ahmet Şahin Akyıldız, Mustafa Çakar ve Murat Mehmetefendioğlu'nu tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Hakan Koyuncu ve Abdullah Özkan'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme, Kenan Şirin'in öldürülmesine ilişkin ise Ümit Saral'ın beraatine hükmetmişti.

Saral'a ayrıca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", 2 kişiyi "tasarlayarak öldürmeye teşebbüse azmettirme", 12 kişiyi "kasten yaralama", "hırsızlık", "özel hayatın gizliliğini ihlal etme", "6136 sayılı Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 75 yıl 2 ay 29 gün hapis cezası verilmişti.

10 sanığa "örgüte üye olmak" suçundan 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verilirken, 7 sanık da "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlarından 10'ar ay hapse mahkum edilmişti.

Güngören yürüyüş yolunda Mustafa Çakar ve Murat Mehmetefendioğlu'nun öldürülmesi olayıyla ilgili sanıklar Korhan Fidan, Adem Kırmacı ve Murat Aslan'ı 2'şer kez müebbet hapisle cezalandıran mahkeme heyeti, bu sanıklara "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" ve birden fazla kişiyi "kasten yaralama" suçlarından değişen oranlarda hapis cezası vermişti. Sanık Ferhat Solmaz ise Kenan Şirin'in öldürülmesine ilişkin müebbet hapisle cezalandırılmıştı.

Heyet, sanık Onur Saral'ı "tasarlayarak öldürmeye yardım etme", "kasten öldürmeye yardım etme" ve "kasten yaralama" suçlarından toplam 42 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Heyet, bazı sanıkların da beraatine karar vermişti.

Sanıklar Ümit Saral, Ferhat Solmaz, Serhat Pozkurlu, Korhan Fidan, Murat Aslan, Umut Yuva, Adem Kırmacı ve suça sürüklenen çocuk S.U'nun tutukluluk hallerinin devamına hükmedilmişti.

Karar üzerine Ümit Saral'ın da aralarında bulunduğu 22 sanık ve suça sürüklenen çocuk S.U. yönünden istinaf başvurusu yapılmıştı.