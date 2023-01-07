Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi 10:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eren Abluka Sonbahar-Kış-20 operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı, Batman'da 650 personelin katılımıyla Eren Abluka Sonbahar-Kış-20 Şehit Jandarma Komando Asteğmen Orhan Sancar Operasyonu'nu başlattı.
Terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Batman'da "Eren Abluka Sonbahar Kış-20 (Batman/Sason-Gömük) Şehit Jandarma Komando Asteğmen Orhan Sancar" operasyonu başlatıldı.
Batman İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 650 personel ve 44 operasyonel tim görev alıyor.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları'nın, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.
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