Şirkete ait istenen evraklar ibraz edilmedi. Kuvvetli şüphe üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı.

Thodex'in firari kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında yeni bir dava daha açıldı.

Faruk Fatih Özer 2017'de kripto para borsası Thodex'i kurmuştu.

2017 yılı evrakları Vergi Denetim Kurulu'na teslim edilmedi

Vergi Denetim Kurulu, şirketin o yıla ait hesaplarını incelemeye aldı. Gerekli evraklar talep edildi. Ancak istenen evraklar Vergi Denetim Kurulu'na teslim edilmedi. Bunun üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Özer'e kuvvetli suç şüphesiyle yeni dava açıldı

Savcılığın başlattığı soruşturma tamamlandı.

Faruk Fatih Özer hakkında vergi kaçırdığı ileri sürülerek iddianame düzenlendi.

Verilen süre içinde Vergi Denetim Kuruluna belgelerin gönderilmemesi için herhangi bir sebep bulunmadığına dikkat çekildi. Kuvvetli suç şüphesinin olduğu vurgulandı.

Vergi kaçırmakla suçlanan Özer'in 3 yıla kadar hapsi istendi

İddianamede, Özer'in "Vergi Kanununa Muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Özer'in ikametinin bulunduğu Gebze Asliye Ceza Mahkemesinden duruşmaya mazeretsiz gelmemesi halinde zorla getirme kararı çıkarılması talep edildi.

40 bin 562 yıla kadar hapis cezası istendi

Firari Faruk Fatih Özer hakkında ilk dava geçtiğimiz günlerde açılmıştı.

2 bin 27 müştekinin bulunduğu davada Özer'in 3 ayrı suçtan 40 bin 562 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

Haber: Muhammet Emin Şahin