Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin yaptığı son açıklamada, bir mağarada 7 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Bakan Akar, etkisiz hale getirilen teröristlerle beraber ele geçirilen silah ve mühimmat hakkında da bilgi vermişti.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında etkisiz hale getirilen 7 PKK’lı teröristin yanında bulunan silah ve mühimmatın görüntülerini paylaştı.

Ele geçirilen silah ve mühimmat ise şöyle; 1’i uzaktan kumandalı olmak üzere 2 adet 14,7 mm doçka uçaksavar silahı, 2 adet Zagros keskin nişancı silahı, 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet tamburalı 6’lı bombaatar, tablet ve uçaksavar silahlarını uzaktan komuta ettiği değerlendirilen sistem, taarruz tipi el bombaları ve çok sayıda mühimmat ve doküman.