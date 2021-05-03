Kısıtlamaya uymayan 66 bin 161 kişiye ceza
26 Nisan-3 Mayıs arasında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 66 bin 161 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı.
Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanma 27 Nisan Perşembe saat 19.00’da başladı. 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00’te sona erecek uygulama kapsamında denetimler de sıkılaştırıldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 26 Nisan - 3 Mayıs arasında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 66 bin 161 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı.
3 milyon 948 bin 265 kişiye muafiyet belgesi
3 Mayıs saat 10.00 itibarıyla e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e- başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına 3 milyon 948 bin 265 “çalışma muafiyet izni belgesi” düzenlendi.
Manuel belgelere 7 Mayıs'a kadar izin
Manuel doldurularak çalışan ve iş yeri/firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenecek "Çalışma İzni Görev Belgesi Formu'nun" geçerlilik süresi de 3 Mayıs'tan 7 Mayıs'a uzatılmıştı.
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