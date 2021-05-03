Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanma 27 Nisan Perşembe saat 19.00’da başladı. 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00’te sona erecek uygulama kapsamında denetimler de sıkılaştırıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 26 Nisan - 3 Mayıs arasında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 66 bin 161 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı.

3 milyon 948 bin 265 kişiye muafiyet belgesi

3 Mayıs saat 10.00 itibarıyla e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e- başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına 3 milyon 948 bin 265 “çalışma muafiyet izni belgesi” düzenlendi.

Manuel belgelere 7 Mayıs'a kadar izin

Manuel doldurularak çalışan ve iş yeri/firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenecek "Çalışma İzni Görev Belgesi Formu'nun" geçerlilik süresi de 3 Mayıs'tan 7 Mayıs'a uzatılmıştı.