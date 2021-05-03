Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 08:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe'de biri sözde bölge sorumlusu 7 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA ]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında biri sözde bölge sorumlusu 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında bir mağarada tespit edilen 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, bunlardan birinin bölge sorumlusu olduğunu kaydetti.
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 51'e yükseldi.
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