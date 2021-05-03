Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında bir mağarada tespit edilen 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, bunlardan birinin bölge sorumlusu olduğunu kaydetti.

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 51'e yükseldi.