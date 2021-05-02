Haber Giriş: 2 Mayıs 2021 Pazar 21:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 3 milyon 21 bin 778'e ulaştı
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olan sektör çalışanları için şimdiye kadar 3 milyon 21 bin 778 Çalışma Muafiyet İzni Belgesi düzenlendiği açıklandı.
İçişleri Bakanlığı, çalışma izni belgesi alanlara ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tam kapanma sürecinde 2 Mayıs saat 21.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 3 milyon 21 bin 778 Çalışma Muafiyet İzni Belgesi düzenlenmiştir."
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
Son Haberler
- 22:18
- 21:43
- 21:37
- 21:50
- 20:01
Sıradaki Haber
Bakanlık tam kapanmayla ilgili soruları yanıtladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz