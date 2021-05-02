İçişleri Bakanlığı, çalışma izni belgesi alanlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tam kapanma sürecinde 2 Mayıs saat 21.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 3 milyon 21 bin 778 Çalışma Muafiyet İzni Belgesi düzenlenmiştir."