Milli Savunma Bakanı Akar ziyaretleri kapsamında Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekâtlarının yönetildiği Muharip Hava Kuvveti Komutanlığın'ın bulunduğu Eskişehir'deydi.

Bakan Akar'a Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de eşlik etti.