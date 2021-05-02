Haber Giriş: 2 Mayıs 2021 Pazar 21:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar’dan Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına ziyaret
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Eskişehir'de bulunan Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı’na ziyarette bulundu.
Milli Savunma Bakanı Akar ziyaretleri kapsamında Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekâtlarının yönetildiği Muharip Hava Kuvveti Komutanlığın'ın bulunduğu Eskişehir'deydi.
Bakan Akar'a Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de eşlik etti.
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