Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 11:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Lice’de terörden arananlar listesine 3 çizik atıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu kapsamında 29 Nisan'da etkisiz hale getirilen 6 teröristten 1'inin kırmızı, 1'inin turuncu, 1'inin de gri listede olduğu belirlendi.
Yurt içinde terör örgütlerinin sonlandırılması amacıyla yürütülen Eren operasyonlarında PKK'ya ağır darbe vuruldu.
Eren-2 Operasyonu kapsamında, 29 Nisan'da Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birlikleri harekete geçti.
İHA, SİHA, Atak Helikopteri ve Hava Kuvvetleri'nin desteği ile gerçekleştirilen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.
3'ü arananlar listesinde
İçişleri Bakanı süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6 teröristten 3'ünün terörden arananlar listesinde yer aldığını açıkladı.
Terörislerden t1'inin kırmızı, 1'inin turuncu, 1'inin de gri listede olduğu belirlendi. Bir teröristin de Sözde Amed Eyaleti Özel Güç Sorumlusu olduğu tespit edildi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı PKK/KCK Süleyman Soylu Terörle Mücadele
Son Haberler
- 11:16
- 11:12
- 11:16
- 11:09
- 11:26
Sıradaki Haber
Kısıtlamaya uymayan 66 bin 161 kişiye ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz