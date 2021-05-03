Yurt içinde terör örgütlerinin sonlandırılması amacıyla yürütülen Eren operasyonlarında PKK'ya ağır darbe vuruldu.

Eren-2 Operasyonu kapsamında, 29 Nisan'da Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birlikleri harekete geçti.

İHA, SİHA, Atak Helikopteri ve Hava Kuvvetleri'nin desteği ile gerçekleştirilen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

3'ü arananlar listesinde

İçişleri Bakanı süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6 teröristten 3'ünün terörden arananlar listesinde yer aldığını açıkladı.

Terörislerden t1'inin kırmızı, 1'inin turuncu, 1'inin de gri listede olduğu belirlendi. Bir teröristin de Sözde Amed Eyaleti Özel Güç Sorumlusu olduğu tespit edildi.