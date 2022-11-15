İşte bombacıyı ele veren araç
İstiklal Caddesi'ndeki 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin yakalandığı operasyonda yeni görüntülere TRT Haber ulaştı. Kadın teröristin Küçükçekmece'ye götürüldüğü aracın görüntülerine polisin ulaşması teröristlerin Yunanistan'a kaçış planını bozdu.
İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli 2 başsavcıvekili ve 8 cumhuriyet savcısının koordinesinde sürüyor.
Bombayı bırakan Ahlam Albashır'ın da yer aldığı 50 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada yeni detaylara TRT Haber ulaştı.
İstiklal Caddesi'ndeki 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin yakalandığı operasyonda yeni görüntülere @trthaber ulaştı. Teröristin Küçükçekmece'ye götürüldüğü aracın görüntülerine polisin ulaşması teröristlerin Yunanistan'a kaçış planını bozdu. pic.twitter.com/OPfvcUd9bq— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 15, 2022
Küçükçekmece'den Yunanistan'a kaçacaklardı
Bombacının 10 saat içinde yakalandığı operasyonun kırılma noktası bombacı teröristin Esenler'den Küçükçekmece'ye götürüldüğü aracın görüntüsü oldu.
Polis bu aracın sahibi Ahmed J.'yi kısa sürede gözaltına aldı. Önce suçlamaları redderen şüpheli sonra bombacıyı götürdüğü Küçükçekmece'deki adresi polise verdi. Adrese baskın düzenleyen polis ekipleri Ahlam Albashır'ı ve yanındakileri gözaltına aldı.
Teröristlerin hain planlarını gerçekleştirdikten sonra Ahmed J. bombacıyı Yunanistan'a kaçıracaktı.
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