Bombayı bırakan Ahlam Albashır'ın da yer aldığı 50 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada, yakalananlar arasında şüphelinin kamufle olmak için bir süre çalıştığı tekstil atölyesindeki bazı işçilerin de olduğu öğrenildi.

Esenler'de Kazım Karabekir Mahallesi'nde sokak arasında bulunan tekstil atölyesinin kapalı olduğu görülürken, mahalle sakinleri şüpheliyi anlattı.

Mahalle sakinlerinden Mesut Karadağ, şüpheli Ahlam Albashır'ın kimseyle göz temasının olmadığını söyledi.

Zanlının her sabah kahve içtiğini belirten Karadağ, "İlk geldiğinde karı koca kalacak yerleri olmadığı için tekstil atölyesinde kalıyorlardı. Yaklaşık 4 aydır çalışıyordu. Diğer adamı hiç görmedim" dedi.

Karadağ, şüphelinin kimseyle fazla konuşmadığını ve dikkati çeken bir yönü bulunmadığını dile getirdi.

Mahalle sakinlerinden Barış Özen de Ahlam Albashır'ı üzerindeki kıyafetlerden tanıdığını, olay günü de aynı giysilerin üzerinde olduğunu anlattı.

Zanlıyı cumartesi akşam saat 21.00 gibi gördüğünü kaydeden Özen, şöyle konuştu:

"Kıyafetlerini çok iyi hatırlıyorum. O akşam da o kıyafetler üzerindeydi. Daha önce de bakkala gidip geldiğini görmüştüm. Akşam saat 21.30 civarı buraya geldi, kapıyı çalarken görmüştüm. Geldiğinde elinde bir poşet vardı."

"Gün boyu oturup eşini bekledi"

Kocası olarak tanıttığı kişi atölyede çalışıyor, kendisi de gün boyu onu bekliyordu.

Mahalle sakinlerinden biri, "Zaten kendisi onlara şöyle bir beyanda bulunmuş benim ihtiyacım yok durumum iyi çalışması gerekmediğini söylemiş. Eşi de içeride çalışıyordu. Burada oturuyordu sürekli akşama kadar giyimi kuşamı güzeldi. Ne bileyim yani dikkat çekecek bir şey görmedim ben kendisinde."

Polis, sahiplerini de gözaltına alarak atölyenin kapısına kilit vurdu. Şimdi terörle bağlantılıları araştırılıyor.

Son hafta telefon trafiği arttı

Çevredeki vatadaşlardan biri de Suriye uyruklu teröristin, üzerinde hep aynı kıyafetin olduğunu söyleyerek, şunları söyledi:

"Son 1 hafta içinde telefon trafiği çok dikkatimi çekti buradan geçtiğim zaman herhangi bir iletişimim olmadı."

