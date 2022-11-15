Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 13:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ile görüştü
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bali'de G20 Liderler Zirvesi'nde yürüttüğü diplomasi trafiği devam ediyor.
Erdoğan, Biden ve Macron ile görüşmesinin ardından İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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