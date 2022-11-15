Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 13:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan taziyelere teşekkür etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösteren ve başsağlığı dileğinde bulunan ülkeler ve uluslararası organizasyonlara teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamayı sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptı.
Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösteren, acımızı paylaşan, başsağlığı dileğinde bulunan tüm ülkeler ile uluslararası organizasyonlara şükranlarımı sunuyorum"
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
Son Haberler
- 13:56
- 13:53
- 13:51
- 13:53
- 13:37
Sıradaki Haber
MSB: Teröristler saldırının hesabını misliyle ödeyecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz