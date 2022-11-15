İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli 2 başsavcıvekili ve 8 cumhuriyet savcısının koordinesinde sürüyor.



Bombayı bırakan Ahlam Albashır'ın da yer aldığı 50 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada, yakalananlar arasında şüphelinin kamufle olmak için bir süre çalıştığı tekstil atölyesindeki bazı işçilerin de olduğu öğrenildi.



Şüphelinin, ikametinden çok tekstil atölyesinde kaldığı tespit edilirken, yakalandığı evde ele geçirilen materyallerin incelemesi ise sürüyor.



Teröristi Beyoğlu'na götüren zanlı da yakalandı

Soruşturma kapsamında son gözaltına alınan 2 kişinin saldırıdaki rolü de ortaya çıktı. Ammar ve Ahmed J. kardeşlerin görevi bombacıyı ve eşi rolündeki B. isimli teröristi saldırı sonrası kaçırmaktı.

Yine gözaltına alınanlar arasındaki Yasir K. ise bombacı ve yanındaki B.'yi saldırı noktasına bırakmaktı.

Yasir K. plan doığrultusunda olay günü kadın terörist Ahlam Albashır ve kocası rolündeki firari şüpheli B.'yi araçla Beyoğlu'na getirip meydana yakın bir yere bıraktı. Yasir K. ve B., daha sonra Esenler'e geri döndü.

"Polis her yeri tutmuş"

Soruşturmada bombacı Albashır saldırıyı gerçekleştirdikten sonra Yasir K.'yi arayarak kendisini almasını istediği, Yasir K.'nin de "Polis her yeri tutmuş, gelemem" demesi üzerine teröristin taksiyle Esenler'e gittiği tespit edildi.



Bombacıyı alıp Küçükçekmece'deki evine getirdi

Şüpheli Ahmed J.'nin de bombacı Ahlam Albashır'ı Esenler'den alıp Küçükçekmece'deki evine götürdüğü ve daha sonra Yunanistan'a kaçırmayı planladığı öğrenildi.



Bombacının 10 saat içinde yakalandığı operasyonun kırılma noktası bombacı teröristin Esenler'den Küçükçekmece'ye götürüldüğü aracın görüntüsü oldu.

Polis bu aracın sahibi Ahmed J.'yi kısa sürede gözaltına aldı. Önce suçlamaları redderen şüpheli sonra bombacıyı götürdüğü Küçükçekmece'deki adresi polise verdi. Adrese baskın düzenleyen polis ekipleri Ahlam Albashır'ı ve yanındakileri gözaltına aldı.

Ammar J, firari şüpheliyi Edirne'ye bıraktıktan sonra İstanbul'a döndü



Ahmed J.'nin kardeşi Ammar J.'nin de terörist Ahlam Albashır ile aynı evde yaşayan kocası rolündeki firari şüpheli B.'yi Bulgaristan'a göndermek üzere Edirne'ye götürüp İstanbul'a döndüğü belirtildi. İki kardeş de gözaltına alındı.