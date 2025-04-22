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Gündem
TRT Haber 22.04.2025 07:50

İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 801,5 kg metamfetamin ele geçirildi, 2 gözaltı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde düzenlenen operasyonda; 29 parça halinde 773 kg sıvı metamfetamin ile kristal halde 28,5 kg metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 801,5 kg metamfetamin ele geçirildi, 2 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Arnavutköy ilçesinde uyuşturucu operasyonunun düzenlendiğini duyurdu.

Gerçekleştirilen operasyonda; 29 parça halinde 773 kg sıvı metamfetamin ile kristal halde 28,5 kg metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Operasyonu koordine eden Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüz ile kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz."

 

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