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TRT Haber 12.12.2024 08:14

İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 8 tutuklama

İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen "NARKOKAPAN-2" operasyonunda 2’si yabancı uyruklu olmak üzere zehir taciri 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 8 tutuklama

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Yerlikaya, yaptığı açıklamada, İstanbul'un Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik "NARKOKAPAN-2" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 95,5 kilogram sentetik uyuşturucu, 74 kilogram kokain ve 1 milyon 16 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, 2'si yabancı uyruklu zehir taciri 8 şüphelinin yakalandığını ve tamamının tutuklandığını kaydetti.

"Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmeyeceğiz"

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul’da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen “NARKOKAPAN-2” operasyonunda; 95,5 kg metamfetamin,74 kg kokain ve1 milyon 16 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda 2’si yabancı uyruklu olmak üzere zehir taciri 8 şüpheli yakalandı ve tamamı tutuklandı.

Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele; yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir.

Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız! Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde düzenlenen "NARKOKAPAN-2" operasyonunda toplam; 169,5 kg uyuşturucu madde ile 1 milyon 16 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum."

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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı İstanbul Narkotik Uyuşturucu
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