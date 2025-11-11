Açık 18.7ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 11.11.2025 13:20

İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 500 kilograma yakın uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 494 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini, operasyonlar neticesinde 7 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 500 kilograma yakın uyuşturucu ele geçirildi

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından ortak çalışmalar yürütüldü.

Bu çalışmalar kapsamında Arnavutköy, Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 274 kilogram metamfetamin, 130 kilogram eroin ve 90 kilogram kokain olmak üzere toplam 494 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonların amacının, uyuşturucunun insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engellemek olduğunu belirten Yerlikaya, "Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumaktır." ifadelerini kullandı.

Mücadelenin sadece Türkiye için değil, tüm insanlık adına verildiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçen emniyet güçlerini tebrik etti.

İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu Narkotik
