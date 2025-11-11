Az Bulutlu 17.7ºC Ankara
Gündem
AA 11.11.2025 11:58

Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü gözaltında

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otizmli öğrenciyi iterek merdivenlerden yuvarlanmasına neden olan okul müdürü gözaltına alındı.

Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü gözaltında

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu öğrencisi otizmli 5. sınıf öğrencisi B.U.U'nun okul müdürü B.G. tarafından itilerek merdivenlerden düşmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Olay anına ilişkin okuldaki kamera görüntüleri dosyaya konulurken, hakkında yakalama kararı verilen B.G. gözaltına alındı.

Şüphelinin İlçe Jandarma Komutanlığındaki ifade işlemleri sürüyor.

Ne oldu?

Kırsal Irlamaz Mahallesi'ndeki Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda görev yapan okul müdürü B.G'nin merdivenlerden inerken karşılaştığı otizmli B.U.U'yu merdivenlerden ittiğine ilişkin görüntülerin medyada yer alması üzerine idari soruşturma başlatılmıştı.

Turgutlu Kaymakamlığı, okul müdürünün görevinden ayrılmasının sağlandığını açıklamıştı.

Manisa
Emine Erdoğan: Her fidan, çocuklarımızın yarınlarına, ülkemizin bereketli ufkuna armağan olsun
OKUMA LİSTESİ