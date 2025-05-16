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TRT Haber 16.05.2025 12:29

İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 119 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen "Narkopan-İstanubul" operasyonunda 119 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 119 gözaltı

Bakan Yerlikaya, İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen "Narkokapan-İstanbul" operasyonuna ilişkin detayları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Yerlikaya, eş zamanlı düzenlenen operasyonda 119 kişinin yakalandığını, 70'inin tutuklandığını, 16'sının hakkında adli kontrol kararının verildiğini, diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiğini belirtti. 

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

"Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan “Torbacı’’ diye tabir edilen sokak satıcılarıydı."Torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları ve Uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi. Operasyonumuzun hazırlıkları tam 7 ay sürdü. Bu 7 aylık süreçte, İSTANBUL’da jandarma bölgesi yeniden mercek altına alındı. Elde edilen bilgiler büyük bir titizlikle analiz edildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi ve işlenen suçlara dair tüm faaliyetler tek tek delillendirildi Ve operasyona başladık.

"Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz"

Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirlerine, bir kez daha net bir şekilde gösterdik: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır! Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz". 

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Ali Yerlikaya Uyuşturucu Narkotik
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