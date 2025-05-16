Çok Bulutlu 22.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 16.05.2025 11:24

Bahçeli, kurban vekaletini Kızılay’a verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kurban vekaletini Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılaya verdi.

Bahçeli, kurban vekaletini Kızılay’a verdi

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, Bahçeli'nin, kurban bağışıyla, açlıkla mücadele eden Gazze'de ihtiyaç sahiplerine destek olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kurban vekaletini Gazze'ye ulaştırılması için Türk Kızılaya verdiği anımsatılan açıklamada, "Gelenekselleşen vekaletle kurban kesim kampanyasını bu yıl da 'Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye' sloganıyla başlatan Türk Kızılay, yurt içi ve Gazze-Filistin ile 22 ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kurban vekaleti için "www.kizilay.org.tr", Kızılay Mobil Bağış Uygulaması, bakanlardaki "Kızılay bağış hesapları", EFT veya havale, yurt içinde 168, yurt dışında ise 0090 212 390 38 00 numaralı "Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı" ve ülke genelindeki Türk Kızılay şubelerine ulaşılabileceği bildirildi.

ETİKETLER
Devlet Bahçeli Gazze Kızılay Kurban Bayramı
Sıradaki Haber
Türkiye-ABD-Ukrayna toplantısı sona erdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:41
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 119 gözaltı
12:30
Hindistan Savunma Bakanı Singh: Sindoor Operasyonu henüz sona ermedi
12:27
Haşhaş kapsülü alım ve satımında usul ve esasları TMO belirleyecek
12:21
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesinde
12:11
Hint dağcı Ghosh, Everest zirvesi yakınlarında ölü bulundu
12:09
"KarguFPV" hedefi tam isabetle vurdu
Şanlıurfa turizmi ilkbaharla zirveye çıktı
Şanlıurfa turizmi ilkbaharla zirveye çıktı
FOTO FOKUS
"KarguFPV" hedefi tam isabetle vurdu
"KarguFPV" hedefi tam isabetle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ