İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu sözlere yer verdi:

"Otobüs ile şehirler arası yolculuğun 'Seyahat İzin Kurulu'nun iznine bağlanmış olması nedeniyle taksi ve benzeri araçların ya da internet tabanlı uygulamalar (yol arkadaşlığı) vasıtasıyla şahsi araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracı olarak kullanılmasına izin verilmeyecektir."

Ayrıca, Yerlikaya, koronavirüs salgını nedeniyle çocukların market ve pazar yerlerine alınmamasının kararlaştırıldığını da açıkladı.