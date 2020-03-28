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Koronavirüsten can kaybı 108 oldu
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Türkiye'de bugün 1704 yeni tanı kondu, 16 hasta hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 108'e, hasta sayısı 7 bin 402'ye ulaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, günlük koronavirüs tablosunun Sağlık Bakanlığının sitesinden paylaşılacağını hatırlattı.
Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre, bugün yapılan 7 bin 641 testten 1704'ü pozitif çıktı. Böylece toplam vaka sayısı 7 bin 402'ye yükseldi.
Vefat eden hasta sayısı ise 16 artarak 108 oldu. Ayrıca, Türkiye'de 70 hasta iyileşerek taburcu oldu. Tabloya göre, yoğun bakımdaki hasta sayısı 445, entübe hasta sayısı 309.
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