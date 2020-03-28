Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, günlük koronavirüs tablosunun Sağlık Bakanlığının sitesinden paylaşılacağını hatırlattı.

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre, bugün yapılan 7 bin 641 testten 1704'ü pozitif çıktı. Böylece toplam vaka sayısı 7 bin 402'ye yükseldi.

Vefat eden hasta sayısı ise 16 artarak 108 oldu. Ayrıca, Türkiye'de 70 hasta iyileşerek taburcu oldu. Tabloya göre, yoğun bakımdaki hasta sayısı 445, entübe hasta sayısı 309.