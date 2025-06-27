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Gündem
AA 27.06.2025 13:02

İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 18 gözaltı

İstanbul Beylikdüzü'nde kamu görevlilerinin rüşvet aldığı iddiasına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 18 gözaltı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak", "kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "kişinin bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık", "bir bilişim sistemindeki var olan verileri başka bir yere gönderme" ile "rüşvet almak, vermek" suçlarıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Beylikdüzü'nde bazı kamu görevlilerinin, düzenleyecekleri raporlar için vergi mükellefleriyle irtibata geçtikleri, ceza yazma tehdidiyle baskı kurarak, yüksek miktarlarda para talep ettikleri, bunları örgütlü ve planlı şekilde gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Bazı kişileri aracı kılarak şirket yetkilileriyle temasa geçen şüphelilerin, şirket hakkında olumsuz rapor düzenlenebileceğini öne sürerek, şirketin kapanacağı yönünde tehdit ve baskı uyguladıkları, bu yolla çok sayıda şirket yetkilisinin mağdur edildiği belirlendi.

Şüpheliler hakkında dinleme ve gizli kamera kararı verilen soruşturma kapsamında bazı konuşmalar kamera kaydıyla tespit edildi.

Ekiplerin düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli İstanbul'da, 1 şüpheli Bursa'da gözaltına alındı. Aramalarda ruhsatsız silah ile yaklaşık 3 bin 500 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, gözaltı kararı verilen 4 zanlının yakalanmasına çalışılıyor.

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