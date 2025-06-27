Ticaret Bakanlığı verilerini sattıkları belirlenen 10 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen "askeri ve siyasal casusluk" soruşturmaları kapsamında çalışma başlattı.

Ticaret Bakanlığı müfettişleriyle yapılan ortak çalışmalar kapsamında, şüphelilerin Bakanlığın kullandığı sistemler üzerinde ticari sır olarak nitelendirilen, ithalat ve ihracat verilerini üçüncü şahıslara para karşılığı verdiği belirlendi.

Şüphelilerin, gümrük müdürlüğü verilerini sosyal medya ve internet siteleri üzerinden sattığı tespit edildi.

İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, doküman ve belge ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.