Haber Giriş: 11 Ağustos 2022 Perşembe 18:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da sahte kimlikle yakalanan terörist tutuklandı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
İstanbul'da sahte kimlikle yakalanan PKK'lı terörist Mehdi Mıhçı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye'ye geçen, örgütün sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren, İstanbul'da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen, Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı'nın başarılı bir operasyonla sahte kimlikle İstanbul'da yakalandığını açıklamıştı.
Mıhçı, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
Etiketler: İstanbul PKK/YPG Terörle Mücadele
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