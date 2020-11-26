Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 15:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da okul servis ücretlerine yeni düzenleme
İstanbul'da UKOME kararıyla okul servis ücretlerinde pandemi nedeniyle düzenlemeye gidildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında gerçekleşen UKOME toplantısında, "Okul servis ücret tarifesini revize edilmesi teklifi" kabul edildi.
Buna göre pandemi döneminde okulların 2 gün açık olması halinde aylık ücret tarifesinin yüzde 60'ı, 3 gün açık olması halinde yüzde 75'i, 4 gün açık olması halinde yüzde 90'ı tahsil edilecek.
Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Servis Aracı Son Dakika
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