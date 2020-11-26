Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Temim Hamed bin Al Sani başkanlık ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emir Al Sani, son 70 ayda 18. zirve toplantısını gerçekleştirirken, bu durum iki ülke ilişkileri ve devletlerarası ilişkiler açısından büyük bir anlam taşıyor.

İki lider koronavirüse rağmen görüştü

2020 yılında iki lider iki kez görüşürken, bu görüşmelerden ilki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2 Temmuz’da Doha’ya ziyaretiyle gerçekleştirildi.

Bu görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsün ortaya çıkmasından sonra yaptığı ilk resmi ziyaret olduğu için “istisnai ziyaret” olarak adlandırıldı.

İkinci görüşme ise yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Doha’ya gerçekleştirdiği günübirlik ziyaret olarak 7 Ekim’de gerçekleştirildi.

52 anlaşma ve 5 ortak bildiri imzalandı

İki ülke ilişkileri birçok alanda önemli bir şekilde gelişmeye ve çeşitlenmeye devam ediyor. Türkiye-Katar arasında Yüksek Stratejik Komitesi'nin 5. toplantısıyla ikili ilişkiler zirveye ulaşırken, bölge ülkeleri için de örnek oldu.

Uzun yıllar boyunca Türkiye ve Katar arasında gelişen uyum ve uzlaşma sonrasında Ortak Strateji Komitesi 2014 yılında kuruldu ve şu ana kadar bu komite kapsamında beş toplantı gerçekleştirildi.

Bu toplantılarda şimdiye kadar 52 anlaşma ve 5 ortak bildiri imzalanırken, komitenin altıncı toplantısında yapılan anlaşma sayısının artması bekleniyor.

Türkiye ve Katar birçok önemli alanda anlaşmaya vardı

Komite toplantılarında Türkiye ve Katar, ekonomi, sanayi, savunma, güvenlik, yatırım, enerji, kültür, fikri mülkiyet, eğitim, gençlik gibi birçok önemli alanda anlaşmaya vardı.

Ortak Strateji Komitesi toplantısının ilkine 2015 yılının Aralık ayında Doha ev sahipliği yaparken 2. toplantı 2016’da Trabzon’da, 3'üncüsü 2017’de tekrar Doha’da yapıldı. 4. toplantı 2018 yılında İstanbul’da ve 5. toplantı da Doha’da gerçekleştirildi.

25 Kasım 2019’da gerçekleştirilen 5. toplantıda sağlık, teknoloji, sanayi, ticaret, şehirleşme ve ekonomi alanlarının yanı sıra stratejik planlama, bilimsel iş birliği ve fikri mülkiyet alanlarında da 7 anlaşma imzalandı.

Yapılan bu anlaşmalar iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel ve bilimsel ilişkilerin güçlenmesine ve zenginleşmesine katkıda bulunuyor.

Toplantı stratejik ortaklığı güçlendiriyor

Türkiye ve Katar arasında yüksek düzeyde istişare edilmesi için kurulan strateji komitesinin her yıl toplanması, yoğun ve güçlü ikili ilişkiler kurulduğunun en önemli göstergesi.

Toplantı, iki ülke arasında güçlenen ve çeşitlenen stratejik ilişkileri yansıtırken, iki kardeş ülkenin stratejik ortaklığını güçlendiriyor.

Ankara ve Doha arasında bölgede Suriye, Libya, Yemen ve Irak dahil birçok konu hakkında siyasi uyum ve fikir birliği bulunuyor.

Artan ekonomik iş birliği ve siyasi uyum ışığında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şeyh Temim arasında düzenlenen zirvelerde Orta Doğu’daki önemli konulara ve krizlere kalıcı çözümler ve gelecek vizyonu çizilirken, özellikle gerginliğin yüksek olduğu dönemlerde gözler bu toplantıya çevriliyor.

Türkiye-Katar ekonomik ilişkileri

Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği Ticari Ateşesi'nden alınan verilere göre, iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2020 yılında yüzde 6 artarak 1,6 milyar dolara ulaştı. Katar’ın Türkiye’deki yatırımları ise 22 milyar doları buldu.

Katar’da Türkiye’den 553 şirket birçok alanda faaliyet gösterirken, inşaat şirketlerinin ülkede tamamladığı projelerin değeri 18,5 milyar doları buluyor. Türkiye’de ise Katar’ın 179 şirketi faaliyet gösteriyor.

Turizm alanında ise Türkiye’yi ziyaret eden Katarlıların sayısı 2016 yılında 30 bin iken, 2019 yılında bu rakam 110 bine çıktı.

Türkiye-Katar askeri iş birliği

Katar ve Türkiye arasında 2014 yılında Yüksek Stratejik Komitenin kurulmasıyla birlikte ikili ilişkiler özellikle savunma ve askeri alanda büyük bir ilerleme kaydetti.

19 Aralık 2014 tarihinde imzalanan, "Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite Kurulmasına İlişkin Ortak Mutabakat" uyarınca iki ülke arasında askeri eğitim ve savunma sanayi alanında iş birliği yapılarak, Katar’da Türk Silahlı Kuvvetlerine askeri üs sağlandı.

Anlaşma uyarınca Türk Silahlı Kuvvetleri Katar’da konuşlanırken, iki ülke arasında ortak askeri tatbikatlar düzenlendi.

Son olarak, 14 Aralık 2019'da Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı, iki ülkenin Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanlarının katıldığı bir törenle açıldı ve karargaha Halid Bin Velid Kışlası adı verildi.