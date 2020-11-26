Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 14:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar: Fransa çözümün değil sorunun parçası olduğunu bir kez daha gösterdi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransız Senatosu'nun kararını değerlendirdi: Fransa'nın, Karabağ konusunda çözümün değil sorunun parçası olduğunu bir kez daha göstermiştir.
Batı ülkelerinin Türk gemisindeki aramaya ilişkin açıklamaları hakkında da yorum yapan bakan Akar, "Hukuka aykırı bir durum olduğunu bildikleri için suçu birbirlerine atma gayretindeler" dedi.
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